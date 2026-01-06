By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
शादी के बाद खुला धोखे का राज! 'घने बाल' का वादा, निकला हेयर पैच… पढ़ाई से लेकर ड्रग तस्करी तक पति पर गंभीर आरोप
नोएडा की रहने वाली लवीका गुप्ता ने अपने पति संयम जैन और ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि शादी से पहले पति ने अपनी शक्ल-सूरत, बालों, पढ़ाई और आमदनी से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाईं.
नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जनवरी 2024 में हुई शादी अब पुलिस केस में बदल गई है. महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि शादी से पहले उसे कई बातों में धोखा दिया गया, जिसमें पति का लुक, पढ़ाई, कमाई और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़ा होना भी शामिल है. यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामने आई है.
शिकायतकर्ता लविका गुप्ता, जो सेंट्रल नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू-1 की रहने वाली हैं, ने अपने पति संयम जैन और चार ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. लविका का कहना है कि शादी से पहले उनसे वादा किया गया था कि होने वाले पति के घने बाल हैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि संयम जैन पूरी तरह गंजे हैं और हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं.
16 जनवरी 2024 को हुई थी शादी
दोनों की शादी 16 जनवरी 2024 को हुई थी. बिसरख थाना पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, लविका ने आरोप लगाया कि उनके पति ने अपनी असली कमाई और शैक्षणिक योग्यता जैसी अहम जानकारियां छिपाईं. शादी के बाद धीरे-धीरे सच्चाई सामने आई, जिससे विवाद बढ़ता चला गया.
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी. इसके अलावा, उनके साथ मारपीट भी की गई. पुलिस के अनुसार, लविका ने यह भी दावा किया है कि विदेश यात्रा के दौरान उनके पति ने उनके साथ हिंसा की और थाईलैंड से भारत मारिजुआना (नशीला पदार्थ) लाने का दबाव बनाया.
इस मामले में पुलिस ने पति समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज किया है. आरोपों में पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 85), जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने की मंशा (धारा 352), आपराधिक धमकी (धारा 351), आपराधिक विश्वासघात (धारा 316) और मारपीट (धारा 115) शामिल हैं. इसके साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपों की गहनता से पड़ताल की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
