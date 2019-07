नोएडाः नोएडा पुलिस ने लोन देने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली एक फर्जी कंपनी का पर्दाफाश किया है. साइबर सेल टीम और सेक्टर-20 कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वैभव कृष्ण ने बताया कि विगत कुछ समय से लोन के नाम पर ठगी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. साइबर सेल द्वारा की गई जांच में पता चला कि लोन दिलवाने के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से ठगी करने वाली कंपनी का कार्यालय नोएडा के सेक्टर-तीन में स्थित है.

Noida:Police arrested 33 persons including 17 women for allegedly deceiving people on pretext of providing them loan. SSP Gautam Budh Nagar says,”the accused would call up customers asking them money in the name of various charges but loans were never delivered.FIR lodged” (25/7) pic.twitter.com/yULquweHoK

— ANI UP (@ANINewsUP) July 25, 2019