  • Hindi
  • India Hindi
  • Noida Protest Employees Workers Big Allegation Against Companies Said Got Less Salary But Records Show More Expense

Noida Protest: 'मिलती है कम सैलरी, रिकॉर्ड में दिखाते हैं ज्यादा', कर्मचारियों ने खोली कंपनियों की पोल

Noida workers allegation against companies: नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन दिन बढ़ने के साथ ही तेज होता जा रहा है. इस दौरान लोगों ने कंपनियों में मिलने वाली वर्किंग फेसिलिटी, सैलरी इंक्रीमेंट की मांग करने पर 200 से 300 रुपये बढ़ाने के ट्रेंड और डॉक्यूमेंट्स में असल सैलरी से अलग वेतन में लिखने दावा किया है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Published date india.com Published: April 13, 2026 2:53 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Noida worker big allegations on company about salary
सैलरी कम देती है कंपनी, कागजों पर ज्यादा दिखाती है!

Noida workers big allegation against companies: प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, वर्कर्स का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है. आज सुबह दिन की शुरुआत होते ही वर्कर्स ने सड़क का घेराव करना शुरू कर दिया. वर्कर्स की भीड़ कई जगहों पर पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हुई भी दिखी. वहीं, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए वर्कर्स ने अपने कंपनियों की खामियों को भी खुलकर उजागर कर रहे हैं. आइये जानते हैं कि प्रदर्शन कर रहे इन वर्कर्स ने अपनी कंपनी को लेकर क्या-कुछ बताया…

‘कंपनियां 15 हजार देकर 25,000 शो करेगी’

प्रदर्शनकारी मजदूरों ने कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कि उन्हें हाथ में तो 10 से 15 हजार रुपये थमाए जाते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसे 25 हजार दिखाया जाता है. उनके अनुसार, ये वर्किंग पैटर्न कागजी हेराफेरी न केवल मजदूरों के साथ धोखा है, बल्कि लेबर लॉ की आंखों में धूल झोंकने जैसा है.

15 हजार सैलरी और 4 हजार का सिलेंडर, जिएं तो जिएं कैसे? नोएडा के मजदूरों ने सुनाया दर्द 0

आवाज उठाने पर 200-300 रुपये बढ़ा देते हैं!

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक मजदूर ने बताया कि उसकी सैलरी में, पिछले साल महज 39 रुपये का इजाफा हुआ है. वहीं, एक दूसरे वर्कर्स ने कहा कि वे जब इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो मैनेजमेंट उन्हें शांत करने के लिए 200-300 रुपये का मामूली इजाफा कर देता है. कर्मचारियों का कहना है कि यह कोई समाधान नहीं बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.

वर्किंग फेसिलिटी को वर्कर्स ने क्या कहा?

बकौल वर्कर्स, ऑफिस में उनके लिए वर्किंग फेसिलिटी ना के बराबर है. उनका दावा है कि कंपनियों में मेडिकल सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम न के बराबर हैं; यहां तक कि महिला कर्मचारियों के लिए बुनियादी टॉयलेट और पीने के पानी की सुविधा भी ठीक से उपलब्ध नहीं है.

प्रशासन ने मानी थी मांगे, फिर प्रदर्शन क्यों?

आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने रविवार को बैठक कर डबल ओवरटाइम, 10 तारीख तक सैलरी और बोनस जैसे नियम लागू करने का भरोसा दिया था. इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उन्हें इन वादों पर यकीन नहीं है, क्योंकि जब तक नियम जमीनी स्तर पर लागू नहीं होंगे, ये सिर्फ जुमले रहेंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

नोएडा से फरीदाबाद तक सुलगती आग

वर्कर्स की इस आंदोलन की गूंज अब सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, फरीदाबाद के सेक्टर-37 में भी हजारों कामगार सड़कों पर उतर आए हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियों के हजारों कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है, जिससे पूरे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन ठप होने की कगार पर है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.