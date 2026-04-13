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15 हजार सैलरी और 4 हजार का सिलेंडर, जिएं तो जिएं कैसे? नोएडा के मजदूरों ने सुनाया दर्द

Noida worker protest: नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स, अपनी सैलरी बढ़ाने और बढ़ती महंगाई की मांग को लेकर सड़क पर आ गए. कम सैलरी और महंगाई से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे इतने कम पैसे में अपना जीवन कैसे चलाएंगे.

Published date india.com Published: April 13, 2026 1:41 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Noida worker protest
15 हजार की सैलरी में कैसे चलेगा घर? जानें नोएडा में मजदूरों का गुस्सा क्यों भड़का

Noida worker protest: नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा है. बढ़ती महंगाई और कम पे स्केल के खिलाफ सड़क पर उतरे इन वर्कर्स का कहना है कि उन्हें 30 दिन 8 घंटे की शिफ्ट करना पड़ता है, वहीं सैलरी के महज 11,000 से 13,500 रुपये मिलते हैं. प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की मांग है कि उनकी सैलरी कम-से-कम 20 हजार रुपये तक की जाए, जिनसे उनका गुजारा सही से चल सके. आइये जानते हैं कि इन फैक्ट्री वर्कर्स ने प्रदर्शन की वजह को लेकर क्या-कुछ बताया…

नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की मांग क्या?

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की सबसे बड़ी मांग वेतन बढ़ाने को लेकर है. उनकी मांग है कि एक हेल्पर की न्यूनतम सैलरी कम से कम 15,000 रुपये और अन्य कुशल कर्मचारियों की 20,000 रुपये तय की जाए. इसके अलावा, वे मांग कर रहे हैं कि उनसे कराए गए ओवरटाइम का भुगतान सिंगल नहीं बल्कि डबल रेट पर किया जाए ताकि उनकी मेहनत का वाजिब हक उन्हें मिल सके.

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कम सैलरी में कैसे चलेगा घर?

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मजदूरों ने अपनी नौकरी के बारे में बताते हुए कहा कि आज के महंगाई के दौर में जब स्टाफ की सैलरी हजारों में बढ़ती है, तब मजदूरों को साल भर में महज 100 से 200 रुपये का इजाफा होता है. इतने कम पैसों में बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना नामुमकिन होता जा रहा है. इसी मजबूरी ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है.

‘हमें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार’

मजदूरों ने कम सैलरी और महंगाई में घर चलाने की मजबूरी को बताते हुए कहा कि अभी सिलेंडर के लिए हमें 4000 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन हमारी सैलरी 15,000 से भी कम है. ऐसे में हम क्या खाएंगे और कौन सा काम कर पाएंगे. बता दें कि कई लोगों को डॉक्यूमेंट्स की कमी के चलते उन्हें गैस कनेक्शन नहीं मिल पाता है और वे छोटे गैस सिलेंडर को भराकर ही अपना घर चलाते हैं. मीडिया से बात करते हुए इन मजदूरों ने बहुत ही भावुक होकर कहा कि वे मशीन नहीं, इंसान हैं और उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है.

‘हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट कम क्यों?’

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों के बीच गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कंपनी के ऑफिस स्टाफ की सुख-सुविधाओं और वेतन इंक्रीमेंट पर तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, लेकिन पसीना बहाने वाले मजदूरों के लिए बजट खत्म हो जाता है. उनका तर्क है कि जब कंपनी का मुनाफा सबकी मेहनत से होता है, तो फायदे में मजदूरों का हिस्सा इतना कम क्यों रखा जाता है?

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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