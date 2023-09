Hindi India Hindi

Noida Traffic Advisory For Moto Gp Entry Of Buses Heavy Vehicles On Yamuna And Noida E Ways Banned Ahead Of Motogp Up International Trade Show

NOIDA वाले ध्यान दें- 21 से 25 सितंबर तक ये रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले पढ़ लें Traffic Advisory

Noida Traffic Advisory for MOTO GP and UP International Trade Show: ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और मोटो जीपी (MOTO GP) बाइक रेस का आयोजन होने वाला है. इन दोनों ही मेगा इवेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. ऐसे में इन पांच दिनों में घर से बाहर निकलते वक्त आप भी अनिवार्य तौर पर यह जान लें कि कौन से रास्ते बंद हैं और कहां से ट्रैफिक डायवर्जन हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. मोटो जीपी बाइक रेस यमुना एक्सप्रेसवे स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होगी जिसके लिए 11 रूटों पर शटल बसें चलाई जाएंगी. ये शटल बसें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद के प्रमुख स्थानों से उपलब्ध होंगी और रेस के दिन सुबह 7 बजे से शुरू होंगी.

गौतमबुद्ध नगर और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का प्रयोग कर ग्रेटर नोएडा, मथुरा, आगरा और लखनऊ की ओर जाने वाले नॉन कर्मशियल वाहन दिल्ली क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का प्रयोग कर NH -9, 24 और 91 से जा सकते हैं. नोएडा से दिल्ली, गाजियाबाद की ओर जाने वाले नॉन कमर्शियल वाहन MP -1, MP-2, MP- 3 और डीएससी मार्ग से न्यू अशोक नगर, झुंडपुरा, एनआईबी, मॉडल टाउन और छिजारसी की ओर जा सकेंगे. दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से मथुरा, आगरा और लखनऊ की ओर जाने वाले नॉन कमर्शियल वाहन NH- 9, 24 और 91 से जा सकेंगे. आगरा, मथुरा और लखनऊ से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे होकर जाने वाले नॉन कमर्शियल वाहन अलीगढ़, टप्पल से बुलंदशहर अथवा मथुरा से दिल्ली होकर जा सकेंगे. ग्रेटर नोएडा से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे होकर दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाले नॉन कमर्शियल वाहन ग्रेटर नोएडा वेस्ट मार्गों का प्रयोग कर किसान चौक, तिगरी, साहबेरी, पर्थला, छिजारसी होकर डेस्टिनेशन की ओर जा सकेंगे.

हैवी व्हिकल और बसों के लिए इन रूट पर रहेगा बैन

हैवी व्हिकल, मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) और हल्के मालवाहक वाहन (LGV) और यात्री बसें दिल्ली बॉर्डर से गौतमबुद्ध नगर में चिल्ली, DND, कालिन्दी कुंज, न्यू अशोक नगर, कोण्डली, झुण्डपुरा बॉर्डर और परीचौक, नॉलेज पार्क, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे व यमुना एक्सप्रेस वे पर आवागन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. इन मार्गों की जगह भारी मालवाहक वाहन और पैसेंजर बसें वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं. यात्री बसें और हैवी व्हिकल दिल्ली क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का प्रयोग कर NH 24 और NH 91 से जा सकते हैं.

यात्री बसों के लिए रूट डाइवर्जन

सिटी सेंटर, सेक्टर-37, बॉटनिकल गार्डन से परीचौक जाने वाली यात्री बसों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है. ये बसें सेक्टर 44 गोलचक्कर से एल्डिको चौक सेक्टर 93, एनएसईजेड, सूरजपुर, अल्फा कमर्शियल गोलचक्कर से डिपो गोलचक्कर होते हुए रामलीला पार्क में जा सकेंगी. आगरा की ओर से आने वाली बसें यमुना एक्सप्रेस वे से जेवर कस्बा की ओर उतरकर सबौता अंडरपास से खुर्जा बाईपास से जहांगीरपुर, खुर्जा की ओर जा सकेंगी.

