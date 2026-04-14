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दिल्ली-नोएडा में आज भी लगेगा भारी जाम! इन रास्तों पर जाने से बचें, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

Noida Traffic Jam News Today: डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर दिल्ली और नोएडा में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. जिससे भारी जाम लग सकता है.

Published date india.com Published: April 14, 2026 7:11 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
दिल्ली-नोएडा में आज भी लगेगा भारी जाम! इन रास्तों पर जाने से बचें, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
Image PTI

Delhi Noida Traffic Jam News: भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज यानी मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को देश की राजधानी दिल्ली और सटे हुए शहर नोएडा में भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है. इन आयोजनों में बड़ी संख्या में अनुयायियों और आम जनता के जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनजर दोनों शहरों के प्रशासनिक और यातायात विभागों ने कमर कस ली है.

बड़े कार्यक्रमों और शोभा यात्राओं के कारण आज सुबह से लेकर देर शाम तक सड़कों पर भारी ट्रैफिक दबाव रहने की आशंका जताई गई है. दिल्ली और नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को सतर्क रहने और वैकल्पिक मार्गों का चयन करने का सुझाव दिया है.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन किए लागू

नोएडा के सेक्टर-95 स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर होने वाले मुख्य आयोजन को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है. अगर आप ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेस-वे के रास्ते नोएडा आ रहे हैं और महामाया फ्लाई ओवर पर वाहनों का दबाव अधिक होता है, तो ट्रैफिक को सेक्टर-37 की ओर मोड़ दिया जाएगा.

इन रास्तों का करें इस्तेमाल

ऐसी स्थिति में वाहन चालक अट्टापीर, रजनीगंधा चौक और सेक्टर-15 गोलचक्कर का मार्ग अपनाकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं. इसी प्रकार, अगर प्रेरणा स्थल के गेट नंबर-4 के पास भीड़ बढ़ती है, तो फिल्म सिटी फ्लाई ओवर से ट्रैफिक को सेक्टर-18 की ओर डायवर्ट किया जाएगा. यहां से आप एलीवेटेड रोड या रजनीगंधा चौक के रास्ते का उपयोग कर जाम से बच सकते हैं.

नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी निर्देश हैं कि अत्यधिक ट्रैफिक होने पर सेक्टर-14A फ्लाई ओवर से वाहनों को सेक्टर-15 गोलचक्कर की ओर भेजा जा सकता है. पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन काफी सख्त और व्यवस्थित है.

यहां मिलेगी पार्किंग की सुविधा

नोएडा में परी चौक या सेक्टर-37 की तरफ से आने वाले हल्के वाहनों के लिए दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर-1 के भीतर पार्किंग सुनिश्चित की गई है. दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए फिल्म सिटी के भीतर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग का विकल्प दिया गया है, जबकि कालिंदी कुंज के रास्ते आने वाले वाहनों को सेक्टर-95 गंदानाला के समीप बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ा करना होगा.

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दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम

राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशाल जनसभा का आयोजन है. इसके बाद रामलीला मैदान से पहाड़गंज स्थित अंबेडकर भवन तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक यातायात पर इसका व्यापक असर पड़ेगा.

इन रास्तों से बचने की सलाह

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जेएलएन मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट), आसफ अली रोड, चमन लाल मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड, कुतुब रोड, रानी झांसी मार्ग और डीबीजी रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर जाने से परहेज करें. शोभा यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर अजमेरी गेट, खारी बावली, सदर बाजार, फिल्मिस्तान और डीबी गुप्ता रोड होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

दिल्ली में वाहन खड़ा करने के लिए माता सुंदरी कॉलेज की पार्किंग को निर्धारित किया गया है. सड़क पर खड़े किसी भी लावारिस वाहन को पुलिस क्रेन द्वारा तुरंत उठा लिया जाएगा. जाम से बचने के लिए दिल्ली-नोएडा मेट्रो का उपयोग करना सबसे समझदारी भरा और समय बचाने वाला निर्णय होगा. अगर आप निजी वाहन से निकल रहे हैं, तो रजनीगंधा चौक और अट्टापीर जैसे वैकल्पिक रास्तों का ही उपयोग करें.

आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिए डायवर्जन के दौरान भी प्राथमिकता दी जाएगी. नोएडा में किसी भी प्रकार की ट्रैफिक असुविधा होने पर नागरिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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