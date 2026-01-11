  • Hindi
सपनों की शादी बनी सदमा! सुहागरात से पहले खुला पति का ऐसा चौंकाने वाला राज, महिला के उड़ गए होश

ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला वैवाहिक विवाद सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. यहां एक नवविवाहिता ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

January 11, 2026
UP News: विवाह का आधार अटूट विश्वास और पारदर्शिता होता है, लेकिन जब रिश्ते की बुनियाद ही झूठ के पत्थरों पर रखी गई हो, तो वह महल ढहने में देर नहीं लगती. उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है.

यह मामला न केवल आपसी विवाद, बल्कि वैवाहिक जीवन में बढ़ती जाली जानकारियों की ओर भी इशारा करता है. ग्रेटर नोएडा के पॉश इलाके गौर सिटी एवेन्यू-1 की निवासी लविका गुप्ता ने बिसरख थाने में अपने पति संयम जैन और उनके चार परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला?

लविका और संयम का विवाह 16 जनवरी 2024 को बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ था. शादी के कुछ ही समय बाद जब लविका को हकीकत का पता चला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. महिला का आरोप है कि इस रिश्ते को तय करने के लिए ससुराल पक्ष ने झूठ की पूरी पटकथा तैयार की थी.

शिक्षा और कमाई को लेकर बोला झूठ

महिला की शिकायत के अनुसार, शादी से पहले लड़के के पक्ष ने दावा किया था कि दूल्हा उच्च शिक्षित है और उसने बीकॉम पास किया है. लविका ने इसी शैक्षिक योग्यता के आधार पर शादी के लिए सहमति दी थी. लेकिन, शादी के बाद सामने आया कि संयम ने केवल 12वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की है.

धोखाधड़ी यहीं नहीं रुकी, आर्थिक स्थिति को लेकर भी बड़े-बड़े दावे किए गए थे. लविका को बताया गया था कि संयम की सालाना आय 18 लाख रुपये है जबकि हकीकत में, पति की कमाई के आंकड़े इस दावे से कोसों दूर निकले.

विग का विवाद

इस केस का सबसे चर्चा का विषय बना हिस्सा पति की शारीरिक स्थिति से जुड़ा है. लविका का आरोप है कि उसे शादी से पहले एक ऐसे युवक के रूप में दिखाया गया था जिसके सिर पर घने और स्वस्थ बाल थे. लेकिन सुहागरात पर उसे पता चला कि संयम पूरी तरह गंजा है और वह लोगों की नजरों से इस बात को छिपाने के लिए विग या हेयर पैच का सहारा लेता था. महिला का कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश थी ताकि उसे धोखे में रखकर शादी कराई जा सके.

फिलहाल बिसरख थाना पुलिस ने लविका की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब ससुराल पक्ष के बयानों और शादी से पहले दिए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही यह मामला इंटरनेट पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हाथों-हाथ लिया. कुछ यूजर्स ने व्यंग्य करते हुए लिखा, “लड़का तो असली खिलाड़ी निकला,” वहीं कुछ ने इसे महिला के साथ हुआ बड़ा अन्याय बताया. लोगों का कहना है कि जहां प्रेम और सच्चाई नहीं होती, वहां रिश्ते का टिकना असंभव है.

