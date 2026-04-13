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नोएडा में कर्मचारियों को मिलेगा डबल ओवरटाइम पे, डायरेक्ट बोनस-समय पर सैलरी, योगी सरकार का ऐलान
Noida Workers Protest: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब कंपनियों को न केवल समय पर सैलरी देनी होगी, बल्कि अतिरिक्त काम कराने पर दोगुना ओवरटाइम भी देना होगा.
Noida Protest Latest News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है. विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए प्रशासन ने सख्त और नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले तीन दिनों से वेतन विसंगतियों, कंपनी मालिकों की मनमानी और शोषण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद, स्थानीय प्रशासन अब श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है.
ओवरटाइम-साप्ताहिक अवकाश के नए नियम
जिलाधिकारी मेहा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नए नियमों के तहत, यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी से निर्धारित समय से अधिक काम लेती है, तो उसे नियमित मजदूरी की तुलना में दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ओवरटाइम के पैसों में किसी भी प्रकार की कटौती अवैध मानी जाएगी.
इसके अलावा, साप्ताहिक अवकाश को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है. प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन की अनिवार्य छुट्टी देनी होगी. यदि विशेष परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को रविवार या अवकाश के दिन काम पर बुलाया जाता है, तो उसे उस दिन के लिए दोगुनी दर से मजदूरी दी जाएगी.
वेतन और बोनस भुगतान में पारदर्शिता
अक्सर देखा गया है कि निजी कंपनियां वेतन देने में देरी करती हैं या उसे किस्तों में बांट देती हैं. इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन ने आदेश दिया है कि हर महीने की 10 तारीख तक कर्मचारियों का पूरा वेतन एक ही किस्त में उनके खातों में पहुंच जाना चाहिए. साथ ही, वेतन के साथ सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कर्मचारी को अपने पीएफ, ईएसआई और अन्य कटौतियों की स्पष्ट जानकारी मिल सके.
दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर बोनस भुगतान की समयसीमा भी 30 नवंबर तय की गई है. कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा करें. इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि बिचौलियों या नकद भुगतान में होने वाली धांधली पर भी रोक लगेगी.
महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
योगी सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. सभी फैक्ट्रियों और कंपनियों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी कमान एक महिला सदस्य के हाथ में होगी. यह समिति यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच करेगी. साथ ही, कार्यस्थल पर शिकायत पेटियां लगाना भी जरूरी कर दिया गया है.
हेल्पलाइन नंबर किए जारी
श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. कोई भी श्रमिक अपनी शिकायत यहां दर्ज करा सकता है, जिस पर प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. ये नंबर हैं- 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862, 120-2978702.
आंदोलन का असर
प्रशासन के ये सख्त फैसले नोएडा के फेस-2 औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन का परिणाम हैं. पिछले तीन दिनों से हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे. हालांकि, सरकार के इन नए निर्देशों से श्रमिकों में उम्मीद जगी है, लेकिन सोमवार को भी कई जगहों पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहा.
कर्मचारियों का कहना है कि वे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक इन नियमों का धरातल पर कड़ाई से पालन नहीं होता. प्रशासन का दावा है कि इन सुधारों के बाद गौतम बुद्ध नगर पूरे देश के लिए श्रम सुधारों का एक मॉडल बनेगा.
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