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Noida Workers Protest Wage Hike Yogi Government Conspiracy Claim Up News

बढ़ गई नोएडा के मजदूरों की सैलरी, अब मिलेगा इतना पैसा; सरकार ने 'साजिश' का भी उठाया सवाल

नोएडा में मजदूरों के विरोध के बाद यूपी सरकार ने वेतन करीब 21% बढ़ाया है. हालांकि, मजदूर इसे कम बता रहे हैं, वहीं सरकार ने आंदोलन के पीछे साजिश और बाहरी ताकतों की भूमिका का शक जताया है.

Noida Workers Protest: नोएडा के औद्योगिक इलाकों में कई दिनों से चल रहे मजदूरों के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम वेतन में करीब 21% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनी उच्चस्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया, जो 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा.

सरकार के इस फैसले के तहत अब अकुशल मजदूरों का वेतन ₹11,313 से बढ़ाकर ₹13,690 कर दिया गया है. वहीं, अर्ध-कुशल मजदूरों को ₹12,445 के बजाय ₹15,059 और कुशल मजदूरों को ₹13,940 के बजाय ₹16,868 प्रति माह मिलेंगे. हालांकि, मजदूर संगठनों का कहना है कि ये बढ़ोतरी उनकी मुख्य मांग ₹20,000 मासिक वेतन से अभी भी काफी कम है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में 10 अप्रैल से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे-धीरे उग्र होता चला गया. हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी देखने को मिली. पुलिस के अनुसार, करीब 40,000 मजदूर 80 से अधिक लोकेशनों पर जमा हुए थे. इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. अब तक 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

मजदूरों की मांग

मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. कई श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें ओवरटाइम का पूरा भुगतान नहीं मिलता और छोटी-छोटी छुट्टियों पर भी वेतन काट लिया जाता है. कुछ मजदूरों ने यह भी बताया कि उत्पादन का दबाव इतना ज्यादा होता है कि उन्हें पानी पीने या शौचालय जाने तक का समय नहीं मिलता.

इस बीच, सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल मजदूरों का असंतोष मानने से इनकार किया है. सीएम योगी ने बयान दिया कि आंदोलन के पीछे किसी बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने इशारों में ‘नक्सल गतिविधियों’ और बाहरी ताकतों की भूमिका की जांच की बात कही. साथ ही, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भड़काने की आशंका भी जताई गई है.

सरकार के इस रुख पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है. एक तरफ जहां प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और सुधारात्मक कदम उठाने की बात कर रहा है, वहीं विपक्ष और मजदूर संगठन इसे मजदूरों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं.

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