KCR Big Offer: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, KCR ने सोमवार को निजामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़े ऑफर की घोषणा की है. केसीआर ने कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अगर गैर-बीजेपी की सरकार बनती है तो देशभर के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी. केसीआर ने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, अलग राज्य के आंदोलन से प्रेरणा लेकर 'बीजेपी मुक्त भारत' के नारे के तहत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी.

केसीआर ने कहा, "आज तेलंगाना राष्ट्र समिति पूरे देश में विकास और विकास के तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी और टीआरएस देश में लोगों के समर्थन से भारत का चेहरा बदल देगी.

उन्होंने कहा कि निजामाबाद एक समृद्ध शहर है और मैं घोषणा कर रहा हूं कि टीआरएस लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी. हम जल्द ही निजामाबाद में शुरू होने वाले राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, ताकि भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटा जा सके."

Today, I am announcing free power supply to all the farmers in the country if a non-BJP government comes to power in 2024: Telangana CM KC Rao at a public meeting in Nizamabad district pic.twitter.com/ftiyraGUVG

— ANI (@ANI) September 5, 2022