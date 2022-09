सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करीब छह घंटे तक पूछताछ की. जांच एजेंसी ने नोरा फतेही और पिंकी ईरानी को आमने-सामने बिठाकर सवाल-जवाब किया. कथित तौर पर पिंकी ईरानी ने ही नोरा को ठग सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था. EOW ने इससे पहले भी बीते 3 सितंबर को नोरा फतेही से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी. उस दौरान नोरा से जांच एजेंसी ने करीब 50 सवाल पूछे थे.Also Read - Delhi Liquor Scam: शराब घोटाले की आंच सत्येंद्र जैन तक पहुंची, ED जेल में करेगी पूछताछ

#WATCH | Actor-dancer Nora Fatehi leaves the EOW office five hours after she arrived here to join the investigation in connection with the jailed conman Sukesh Chandrashekhar money laundering case#Delhi pic.twitter.com/rO1jvfkpsp

— ANI (@ANI) September 15, 2022