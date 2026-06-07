फिर तपेगा उत्तर भारत! 46°C तक पहुंचेगा पारा, जानिए कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

उत्तर और मध्य भारत में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है. अगले कुछ दिनों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

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North India Heatwave: उत्तर भारत के लोगों को आने वाले दिनों में एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 जून से कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और कुछ इलाकों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में लू जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना जताई गई है.

पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को राहत मिली थी. लेकिन अब मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं तापमान को तेजी से ऊपर ले जाएंगी. यही वजह है कि अगले चार से पांच दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजस्थान और आसपास के शुष्क क्षेत्रों से उठने वाली गर्म हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं. इन हवाओं को आम भाषा में ‘लू’ कहा जाता है. ये हवाएं न केवल वातावरण का तापमान बढ़ाती हैं बल्कि हवा में मौजूद नमी को भी कम कर देती हैं. नतीजतन लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस होती है और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है.

इस बार गर्मी बढ़ने के पीछे केवल लू ही जिम्मेदार नहीं है. वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में उच्च दबाव का एक मजबूत क्षेत्र भी सक्रिय है. ये क्षेत्र एक ढक्कन की तरह काम करता है, जो गर्म हवा को नीचे की ओर दबाए रखता है. जब हवा नीचे आती है तो उसका तापमान और बढ़ जाता है. यही कारण है कि आसमान साफ रहता है और सूर्य की किरणें सीधे धरती को गर्म करती हैं.

विशेषज्ञ बताते हैं कि जब जमीन में नमी कम होती है तो सूर्य की ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा सीधे वातावरण को गर्म करने में लग जाता है. यही वजह है कि सूखे और बंजर क्षेत्रों में तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ता है. राजस्थान और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मानकों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए और सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा हो, तब उसे हीटवेव की श्रेणी में रखा जाता है. वहीं, अगर तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे खुद ही लू की स्थिति माना जाता है. इस सप्ताह कई क्षेत्रों में तापमान इन मानकों को पार कर सकता है.

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हालांकि, राहत की उम्मीद भी दिखाई दे रही है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 13 जून के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसके प्रभाव से बादल छाने, हल्की बारिश होने और हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है. इससे तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.