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उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 15 राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और तूफान को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Alert:पूरे उत्तर भारत लोगों का हाल गर्मी से बेहाल है. IMD के अलर्ट के अनुसार जल्द ही देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है.

Published date india.com Published: May 16, 2026 4:27 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
IMD Weather Alert
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IMD Alert: दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है. भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और कई दूसरे राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम अचानक बदल सकता है और कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है. कई जगहों पर 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. पंजाब के कई जिलों में बिजली कड़कने और तूफान की चेतावनी दी गई है. पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे इलाकों में तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है. कुछ जगहों पर ओले गिरने का भी खतरा बताया गया है. मौसम विभाग ने किसानों और यात्रियों को खास सावधानी बरतने को कहा है.

पंजाब में हीटवेव का खतरा

एक तरफ बारिश और तूफान का अलर्ट है तो दूसरी तरफ पंजाब के कई हिस्सों में हीटवेव की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम विभाग ने 16 मई से 20 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि लोगों को ज्यादा गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है. डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर के समय धूप में कम निकलें और ज्यादा पानी पिएं. बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि तेज गर्मी से तबीयत खराब हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा तापमान

दिल्ली और एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में फिर तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है. शुक्रवार को हल्की राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब मौसम फिर गर्म और सूखा होने की संभावना है. दिन में तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. सड़क पर निकलने वाले लोग गर्म हवाओं से परेशान हैं. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है.

17 मई को फिर बदल सकता है मौसम

आईएमडी के अनुसार 17 मई को दिल्ली में मौसम एक बार फिर बदल सकता है. आसमान में बादल छाने और कुछ इलाकों में आंधी-तूफान आने की संभावना है. बिजली कड़कने और हल्की बारिश भी हो सकती है. हालांकि इसके बावजूद तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी काम होने पर ही दोपहर में बाहर निकलने की सलाह दी है. आने वाले दिनों में मौसम का यह उतार-चढ़ाव लोगों के लिए परेशानी और राहत दोनों लेकर आ सकता है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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