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गर्मी से मिलेगी राहत! दिल्ली सहित इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल, भारी बारिश का अलर्ट
Rain Alert: आने वाले दिनों में दिल्ली और राजस्थान के मौसम का मिजाज बदल सकता है और बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी.
Rain Alert: उत्तर-पश्चिम भारत में एक मजबूत मौसम सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिल रही है. मौसम तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर और बढ़ सकता है. लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अचानक बदलते मौसम से थोड़ी परेशानी भी हो रही है.
राजस्थान में तेज आंधी और बारिश
राजस्थान के कई जिलों में जोरदार आंधी, बिजली और भारी बारिश हो रही है. तेज हवाओं के साथ मौसम काफी उग्र हो गया है. कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली जाने जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अभी यह असर कुछ दिन और जारी रह सकता है.
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हरियाणा, पंजाब और यूपी में असर
यह मौसम सिस्टम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. कुछ जगहों पर अचानक तेज हवाएं और बादल भी देखने को मिल रहे हैं. धीरे-धीरे यह सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है.
दिल्ली-एनसीआर में क्या होगा? (Delhi NCR Weather Update)
अभी दिल्ली-एनसीआर में मौसम साफ है, लेकिन हालात जल्द बदल सकते हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसपास के इलाकों में एक्टिव सिस्टम का असर यहां भी पहुंच सकता है. अगले कुछ दिनों में बारिश, आंधी और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए लोगों को तैयार रहना चाहिए.
अगले कुछ दिन क्यों अहम हैं?
4 मई से 7 मई के बीच मौसम और ज्यादा एक्टिव हो सकता है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी इस सिस्टम को और मजबूत बना रही है. ऐसे में तेज बारिश, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें, क्योंकि अचानक बदलाव यात्रा और रोजमर्रा के काम पर असर डाल सकता है.
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