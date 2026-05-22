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चिलचिलाती गर्मी से जल्दी मिलेगी निजात, आसमान से बरसेगी राहत- सैटेलाइट से मिले सुकून देने वाले संकेत

पिछले एक सप्ताह से भारत का उत्तरी और मध्य इलाका तंदूर की तरह तप रहा है. गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश की उम्मीद में आसमान ताक रहे हैं. इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग की ओर से सुकून मिलने संकेत मिले हैं.

Published date india.com Updated: May 22, 2026 10:51 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Rain Alert in North West India
21 मई (गुरुवार) को INSAT-3DS वेदर सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर (तस्वीर: IMD)

देश भर के मैदानी इलाके इस वक्त आग की भट्टी की तरह तप रहे हैं. कहीं पर पारा 48°C तो कहीं 47°C का आंकड़ा पार कर गया है. चिलचिलाती धूप ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं और ऐसे में लोग आसमान की ओर ताककर बादलों को ढूंढ रहे हैं. मौसम विभाग (IMD) की ताजा तस्वीरें राहत की खबरें लेकर आई हैं. तस्वीरों के मुताबिक, इंद्र देवता अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं, जो राहत पैकेज के रूप में जल्दी ही बारिश भेजते दिख रहे हैं. IMD की तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का क्षेत्र बन रहा है. इसके चलते आने वाले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश, धूल भरी आंधी और कहीं-कहीं पर ओला वृष्टि होने की पूरी-पूरी उम्मीद है.

INSAT-3DS तस्वीरों से मिले संकेत

IMD के मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS ने 21 मई को जो थर्मल इन्फ्रारेड तस्वीरें कैद की हैं. वह दिखा रही हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उससे सटे उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बादलों का गुच्छा और कम वायुदाब (Low Pressure) और नमी वाले चक्रवाती हवाओं के हालात पनप रहे हैं, जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश और बौछारें हो सकती है. इससे इन इलाकों में गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.

सुलग रहे हैं मैदानी इलाके

देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों सिर्फ दिन का तापमान ही नहीं बल्कि रातें भी तप रही हैं और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 3°C ज्यादा चल रहा है, जिससे गर्मी आफत बनी हुई है. ऐसे में पश्चिमी गड़बड़ी के चलते होने वाली बारिश से तापमान के सामान्य होने के आसार हैं. मैदानी इलाके इन दिनों भट्टी की तरह तप रहे हैं और अधिकतर जगहों पर पारा 45°C के पार है.

पश्चिमी गड़बड़ी से दिख रहे बादलों के गुच्छे

सैटेलाइट से प्राप्त इन तस्वीरों में घने सफेद बादलों के गुच्छे पट्टियों के रूप में साफ दिख रहे हैं. यह सिस्टम अब पूर्व की ओर हिमालयी क्षेत्र और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है. इन तस्वीरों से ये भी संकेत मिले हैं कि अरब सागर से बहुत ज्यादा नमी आ रही है. इसके साथ-साथ उत्तर पूर्व भारत और बंगाल की खाड़ी में ऊपर भी लगातार बादल पनप रहे हैं.

इन राज्यों में होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पश्चिम से आ रहा जब यह तूफानी सिस्टम यहां मौजूद इस नमी से टकराएगा तो देश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेगा. इसके चलते जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान आने, बिजली कड़कने और कई जगहों पर ओला वृष्टि से लेकर छिटपुट बारिश होने की पूरी संभावना है. हालांकि यह बारिश कितनी होगी यह पूरी तरह साफ नहीं हैं.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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