प्रोजेक्ट पूरा करने के चक्कर में छुट्टी कैंसल की, भारतीय को विदेश की कंपनी में पड़ी डांट, खबर जीत लेगी दिल

नॉर्वे का यह मॉडल हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ काम के घंटों से नहीं, बैलेंस से आती है. भारतीय कंपनियां भी इससे सीख सकती हैं. इस शख्स के जैसे एक्सपीरियंस बताते हैं कि 'हम जिंदगी बिता रहे हैं, वे लाइफ जी रहे हैं.' आराम से काम और ज्यादा बेहतर होता है.

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नॉर्वे का वर्क कल्चर भारत से बिल्कुल उलटा! (image- AI)

भारत में अक्सर लोग रात के शिफ्ट के बाद तक भी काम करते रहते हैं, छुट्टियां छोड़ देते हैं और बीमार होने पर भी ऑफिस पहुंच जाते हैं. इसे डेडिकेशन समझा जाता है. लेकिन नॉर्वे में यह बिल्कुल उलटा है. एक भारतीय ने बताया कि वहां वर्क-लाइफ बैलेंस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है. लोग काम के बाद घर जाते हैं और परिवार व आराम को प्राथमिकता देते हैं. एक भारतीयनॉर्वे में नौकरी करते हुए भारतीय ‘हसल कल्चर’ को भूलकर नॉर्वेजियन बैलेंस्ड लाइफ सीख रहे हैं. देर रात काम, छुट्टियां कैंसल या बीमारी में ऑफिस आना वहां सराहा नहीं जाता, बल्कि डांट का सबब बन जाता है. उस भारतीय कर्मचारी ने एक बार प्रोजेक्ट पूरा करने के चक्कर में अपनी छुट्टी कैंसल कर दी. बॉस ने उन्हें बुरी तरह डांटा. बॉस का कहना था कि ‘आराम करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सीनियर देखकर जूनियर्स सीखते हैं.’ ज्यादा काम करने को वहां अच्छा नहीं माना जाता.

सिक लीव पर फुल पे

नॉर्वे में सिक लीव पर फुल पे मिलता है. पहले 16 दिन एम्प्लॉयर देता है, उसके बाद गवर्नमेंट. बीमार होकर ऑफिस आने की बजाय घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बर्नआउट कम होता है. hindustantimes के मुताबिक, नॉर्वे में स्टैंडर्ड वर्किंग वीक 37.5 घंटे है, औसतन 33.6 घंटे काम होता है. कानून के मुताबिक ज्यादा घंटे काम करने पर ओवरटाइम पे देना पड़ता है. छुट्टियां 25 दिन (5 हफ्ते) की मिलती हैं, जो ज्यादातर लोग पूरी लेते हैं.

फैमिली टाइम, हॉबीज और मेंटल हेल्थ बेहतर

lifeinnorway.net के मुताबिक, नॉर्वेजियन कल्चर में ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है. लोग तय समय पर काम पूरा करते हैं और शाम को फ्री रहते हैं. पब्लिक हॉलिडेज पर काम करने को भी डिस्करेज किया जाता है. इससे फैमिली टाइम, हॉबीज और मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है.

‘ज्यादा काम = ज्यादा तरक्की’ वाला फॉर्मूला वहां नहीं

भारतीय कर्मचारी को शुरू में शॉक लगा क्योंकि भारत में ‘ज्यादा काम = ज्यादा तरक्की’ वाला फॉर्मूला वहां काम नहीं करता. बॉस ने उन्हें समझाया कि ओवरवर्किंग जूनियर्स को गलत सिग्नल देती है. आराम और बैलेंस से टीम ज्यादा खुश और क्रिएटिव रहती है. नॉर्वे दुनिया के टॉप देशों में वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए जाना जाता है. यहां पेरेंटल लीव 49 हफ्ते तक मिलता है, जो मां-बाप दोनों शेयर कर सकते हैं. इससे जेंडर इक्वालिटी और फैमिली लाइफ मजबूत होती है.

इस कल्चर का असर स्वास्थ्य पर भी दिखता है. नॉर्वे में वर्क स्ट्रेस से मौत की दर EU औसत से आधी है. लोग ज्यादा खुश रहते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ऊंची (83.4 साल) है. भारतीय एक्सपैट्स को शुरू में एडजस्ट करने में समय लगता है लेकिन बाद में उन्हें पसंद आ जाता है.