चीन की चालबाजी पर बोले अरुणाचल के CM- 'यह 1962 नहीं है, ईंट का जवाब लोहे से दे रही हमारी सेना'

Arunachal LAC Clash: अरुणाचल प्रदेश के तवांग में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीनी सैनिकों के बीच झड़प (India China Border Clash) की खबरें सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. मामले को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (Pema Khandu) का भी बयान आया है. अरुणाचल के सीएम ने कहा कि भारतीय सैनिक किसी भी बाहरी आक्रमण का ‘करारा जवाब’ देने में सक्षम हैं. उन्होंने पूर्व में चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि ‘यह 1962 नहीं है.’ खांडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट को साझा करते हुए यह टिप्पणी की.

Yangtse is under my assembly constituency & every year I meet the Jawans & villagers of the area.

It’s not 1962 anymore. If anyone tries to transgress, our brave soldiers will give a befitting reply. ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहा से दे रही है हमारी वीर भारतीय सेना। https://t.co/xwqUrxfNl7 — Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) December 13, 2022