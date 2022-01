Galwan valley Update in Hindi: भारतीय सेना के जवानों ने नए साल के मौके पर लद्दाख की गलवान घाटी (Galwan valley) में तिरंगा फहराया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आज मंगलवार को बताया कि सेना के जवानों ने नए साल की पूर्व संध्या पर गलवान में भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया. खास बात है कि ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब मीडिया के एक हिस्से में चर्चा है कि चीनी सैनिकों ने कुछ समय पहले इसी क्षेत्र में अपने देश का झंडा दिखाया था.Also Read - NZ vs BAN: कीवीलैंड में जीत के करीब पहुंचा बांग्लादेश, क्या न्यूजीलैंड टाल पाएगा अपनी हार!

Indian Army unfurls national flag in Galwan valley on New Year

