Vice-President Polls 2022: देश के नए उप राष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि 'मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे आम आदमी को ऐसा मौका दिया जाएगा. एक किसान के बेटे ने आज नामांकन दाखिल किया है.. इस अवसर के लिए पीएम मोदी और नेतृत्व का आभारी हूं.' धनखड़ ने कहा कि 'मैं देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करूंगा.'

Not even in my dreams did I think that a common man like me would be given such an opportunity.A farmer's son has filed his nomination today…Grateful to PM Modi & the leadership for this opportunity: NDA's Vice Presidential candidate Jagdeep Dhankhar after filing his nomination pic.twitter.com/QdOWadg1AD

