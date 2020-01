नई दिल्ली: ठंड की मार धीमी तो हुई है मगर खत्म नहीं हुई है. देश के कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से यातायात पर पिछले कई दिनों से असर पड़ रहा है. उत्तर रेलवे के लगभग 19 ट्रेनों को शनिवार की सुबह उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे में कम दृश्यता के कारण विलंबित किया गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे घर से निकलने से पहले अपने ट्रेन की समय सारिणी पर नजर बनाए रखें.

19 trains running late due to low visibility in the Northern Railway region. — ANI (@ANI) January 4, 2020

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया है. पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी कई हिस्सों में घने कोहरे की वजह से यातायात पर असर पड़ा है.

India Meteorological Department: Dense fog recorded in isolated pockets over East Rajasthan, West Madhya Pradesh & Bihar; moderate to dense fog in isolated pockets over West Uttar Pradesh & Punjab pic.twitter.com/e69cYI4WLC — ANI (@ANI) January 4, 2020

वहीं तमिलनाडु के चेन्नई हवाईअड्डे पर खराब दृश्यता के कारण चार फ्लाइटस का रूट डाइवर्ट किया गया है और 10 फ्लाइट फिलहाल देरी से चल रही है.

Tamil Nadu: Four flights diverted and ten delayed due to poor visibility at Chennai airport — ANI (@ANI) January 4, 2020

इससे पहले भी कई एयरलाइन्स ने नोटिस जारी करते हुए यह कहा था कि कोहरे में कम दृश्यता के कारण फ्लाइट के रूट और टाइमिंग में बदलाव हो रहा है. यात्रियों से उनकी आधिकारिक वेबसाइट को समय समय पर देखने की हिदायत दी गई थी. देश की राजधानी दिल्ली में भी शनिवार की सुबह कोहरे की एक मोती चादर देखने को मिली है मगर ठंड में पहले के मुकाबले राहत है.