नई दिल्‍ली: देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बीच सामुदायिक प्रसारण (community transmission) को लेकर एम्‍स के निदेशक ने एक बड़ा अहम बयान दिया है. उनके बयान से मिलीजुली चिंता सामने आई है.

बता दें कि भारत में महज तीन दिन में ही कोविड-19 के मामले 10 लाख से 11 लाख आंकड़े को पार कर गए हैं. यह पहली बार है जब एक दिन में महामारी के 40 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं.

एम्‍स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस बात के अधिक प्रमाण नहीं हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक प्रसारण (community transmission) हो रहा है. लेकिन जहां हॉटस्‍पॉट हैं, यहां तक कि उन शहरों में भी जहां मामलों की spike है और यह बहुत संभावना है कि उन क्षेत्रों में स्थानीय सामुदायिक प्रसारण हो रहा है.

There is not much evidence that there is community transmission happening at national level. But there are hotspots, even in cities where there is spike of cases & it very likely that local community transmission in those areas is happening: AIIMS Director Randeep Guleria pic.twitter.com/nC5QH3W6P7

