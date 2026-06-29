PM मोदी नहीं, ये दो नेता होंगे अयातुल्ला खामेनेई के जनाजे में शामिल- जानें कब किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत शामिल होगा. भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा (Pabitra Margherita) और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन (Syed Ata Hasnain) अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे. Zee News ने सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है.
सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया था. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 4 जुलाई को शुरू होगी और 9 जुलाई को उत्तर-पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में उन्हें दफनाए जाने के साथ पूरी होगी; मशहद वही शहर है जहां खामेनेई का जन्म हुआ था.
अयातुल्ला अली खामेनेई (86 साल) की मौत 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका के हवाई हमले में हुई थी. खामेनेई ने 36 साल तक ‘सुप्रीम लीडर’ के तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक की अगुवाई की थी. सरकारी मीडिया ने बताया है कि अंतिम संस्कार की तैयारियों में 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में स्थित एक और पवित्र शहर, कोम में होने वाले कार्यक्रम भी शामिल होंगे.
फरवरी महीने में उनकी हत्या के बाद से ही खामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीख को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. इस्लामिक कानून के मुताबिक, मरने वाले को जल्द से जल्द दफनाया जाना चाहिए (आदर्श रूप से मौत के एक दिन के भीतर) हालांकि कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है, खासकर युद्ध के दौरान. शुरुआती खबरों में कहा गया था कि उन्हें जून के आखिर में दफनाया जा सकता है, लेकिन बाद में सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि अंतिम संस्कार की रस्में जुलाई में होंगी.
खामेनेई के अंतिम संस्कार में तेहरान, मशहद और कोम से लगभग 2 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी अधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है. अगर लोगों की भीड़ इन अनुमानों से मेल खाती है, तो यह 1989 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में बताए गए 1 करोड़ लोगों से ज्यादा हो सकती है.
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