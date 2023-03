सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को फिर झटका, सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी

नई दिल्ली: सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एक और झटका लगा है. राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है. बताया जा रहा है कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने ये नोटिस दिया है. लोकसभा से अयोग्य घोषित किये जाने के बाद राहुल गांधी के हाथ से बंगला भी जाएगा. इस नोटिस के चलते पहले से ही गर्म सियासत में और गर्माहट आ सकती है. राहुल गांधी 2004 में जब पहली बार सांसद बने थे तब उन्हें ये सरकारी बंगला दिया गया था. लगभग 19 साल बाद राहुल गांधी के पास सरकारी बंगला नहीं होगा.

बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत ने दोषी करा दिया था. दोषी करार दिए जाने के साथ राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई गई थी. हालाँकि राहुल गांधी को तुरंत ही जमानत भी मिल गई थी, लेकिन आपराधिक मामले में दोषी दिए जाने के अगले ही दिन लोकसभा ने कार्रवाई की और राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई.