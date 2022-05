नई दिल्ली: ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों ओला (Ola) और उबर (Uber) की मनमानी को लेकर अब नोटिस जारी किया गया है. इन दोनों कंपनियों के खिलाफ उपभोक्‍ताओं की काफी शिकायतें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास पहुंच चुकी हैं और अब इन दोनों कंपनियों को गंभीर आरोपों के बाद नोटिस जारी किया गया है. प्राधिकरण ने नोटिस का जवाब देने के लिए ओला और उबर को 15 दिन का समय दिया है.Also Read - अब Uber से भी चलना हुआ महंगा, कंपनी ने किराया बढ़ाने का एलान किया, बताई ये वजह

Central Consumer Protection Authority issues notices to Ola & Uber for unfair trade practices & violation of consumer rights. As per National Consumer Helpline data, from 01.04.2021 to 01.05.2022, 2482 grievances were registered by consumers against Ola & 770 against Uber.

— ANI (@ANI) May 20, 2022