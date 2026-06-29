अजमेर की हाई-सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या! राजस्थान से MP तक फैला था आतंक

कुख्यात डकैत जगन गुर्जर (Jagan Gurjar) के खिलाफ राजस्थान, यूपी और एमपी में 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज थे. इनमें मर्डर, डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध शामिल थे.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 29, 2026, 7:34 PM IST
Notorious dacoit Jagan Gurjar
जगन गुर्जर चंबल इलाके के सबसे खतरनाक और खूंखार डकैतों में से एक था. (Photo: सोशल मीडिया)
  • जगन गुर्जर चंबल इलाके के सबसे खतरनाक और खूंखार डकैतों में से एक था.
  • जगन का आतंक धौलपुर डांग के बीहड़ों तक फैला था. वहां उसने कई साल राज किया.
  • जगन गुर्जर ने कई सालों तक फरार रहने के बाद अगस्त 2018 में सरेंडर किया था.

राजस्थान की अजमेर में हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात चंबल डकैत जगन गुर्जर (Jagan Gurjar) सोमवार (जून, 29, 2026) को अपनी बैरक में संदिग्ध अवस्था में मृत मिला. पुलिस को शक है कि यह हत्या है. पुलिस सुपरिटेंडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच हुई, जब कैदी जेल प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी बैरक में बंद थे. बैरक खुलने के बाद रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान, जेल कर्मियों ने गुर्जर को मरा हुआ पाया. उस समय उसका साथी भी बैरक के अंदर मौजूद था. न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिसकर्मियों के हवाले से बताया, जगन गुर्जर ने साल 1994 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उसे पहली बार वर्ष 2001 में गिरफ्तार किया गया था.

एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम जेल पहुंची, घटनास्थल की जांच की और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गुर्जर की मौत के कारणों की जांच चल रही है. अधिकारियों ने बताया कि गुर्जर भरतपुर के हाई-प्रोफाइल कुलदीप जघीना मर्डर केस के आरोपी विष्णु के साथ बैरक में रहता था. जांचकर्ताओं ने विष्णु से भी पूछताछ की.

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कौन था जगन गुर्जर?

जगन गुर्जर चंबल इलाके के सबसे खतरनाक डकैतों में से एक था. उसका आतंक धौलपुर डांग इलाके के बीहड़ों तक फैला हुआ था, जहां उसने कई सालों तक राज किया. जगन गुर्जर के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज थे. इनमें मर्डर, डकैती, लूट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध शामिल थे.

वसुंधरा राजे के पैलेस को उड़ाने की दी थी धमकी

वह 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान देश भर में सुर्खियों में आया था, जब उसने कथित तौर पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर पैलेस को उड़ाने की धमकी दी थी. उस समय, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जिससे वह चंबल इलाके के सबसे वांटेड डकैतों में से एक बन गया था. गुर्जर ने कई सालों तक फरार रहने के बाद 19 अगस्त, 2018 को बयाना में भरतपुर रेंज की तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल के सामने सरेंडर कर दिया था.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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