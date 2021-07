Novavax’s Corona Vaccine Covovax Clinical Trial On 2-17 Years Old Children: दुनिया की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को झटका लगा है. यह कंपनी Novavax द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन Covovax का उत्पादन करती है. कंपनी ने इस वैक्सीन का 2 से 17 के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्रीय दवा प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2-17 आयुवर्ग के बच्चों पर कोविड-19 टीके ‘कोवोवैक्स’ के दूसरे या तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. Also Read - 2 से 18 साल के बच्‍चों पर होगा COVAXIN का ट्रायल, DCGI ने दी मंजूरी

सीरम इंस्टीट्यूट ने सोमवार को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के समक्ष आवेदन करके 10 स्थानों पर 920 बच्चों पर कोवोवैक्स टीके के ट्रायल के संबंध में अनुमति मांगी थी.

एक सूत्र ने कहा, ' आवेदन पर विचार-विमर्श करने वाली केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर बनी विषय विशेषज्ञ समिति ने पाया कि इस टीके को किसी देश में अनुमति नहीं मिली है.'

उन्होंने कहा, ‘ समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बच्चों पर कोवोवैक्स टीके के ट्रायल की अनुमति पर विचार करने के लिए कंपनी को व्यस्कों पर जारी इस टीके के क्लीनिकल ट्रायल के सुरक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े आंकड़े पेश करने चाहिए.’