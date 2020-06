नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच सीमा पर भले ही कोई औपचारिक युद्ध न हो रहा हो लेकिन चीन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. दरअसल दोनों देशों के बीच लद्दाख में सीमा विवाद गर्माया हुआ है. इसको लेकर भारत और चीन के बीच एक महीने से तनातनी जारी है. इस बीच चीन सरकार का मुख पत्र कहा जाने वाले ग्‍लोबल टाइम्‍स अखबार ने चीनी सेना का एक वीडियो शेयर कर भारत को चेताया है. इस वीडियो में चीनी सेना की ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है. साथ ही अखबार ने लिखा कि भारत से सीमा विवाद के मद्देनजर चीनी सेना अपनी तैयारी कर रही है. दरअसल लद्दाख में भारतीय सेना से तनातनी के बीच चीन की पीपल लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने एक बड़े युद्धाभ्यास का दावा किया है. इसी कथित युद्धाभ्यास का वीडियो चीन की मीडिया ने भी शेयर किया है. Also Read - कोरोना का असर! पेट्रोल, डीजल की कीमत में 83 दिन बाद 60 पैसे तक की बढ़ोत्तरी

हालांकि चीनी सेना के इस वीडियो वॉर के लिए भारत से पास पहले से ही जवाब तैयार था. दरअसल भारतीय सेना पहले से ही ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाकों में अपना जौहर दिखाती रही है. पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना के युद्धाभ्यास के कई सारे वीडियोज उपलब्ध हैं. गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता एक वीडियो ट्वीट किया है. वीडियो ट्वीट करते हुए गृह राज्य मंत्री ने लिखा है कि लद्दाख के उत्तरी हिस्से में सीमा पर रक्षा करते सेना के जवानों का ये वीडियो शानदार है और इसे जरूर देखना चाहिए.

गृह राज्‍य मंत्री ने जो वीडियो शेयर किया है, वह दो मिनट चार सेकंड का है. ध्रुव वॉरियर्स नाम के इस वीडियो में भारत सेना की जल-थल और नभ की तैयारी दिखाई दे रही है.

This inspiring and breathtaking video of Indian Army (@adgpi), who are securing our borders in the northern part of Ladakh is a must watch. pic.twitter.com/1le8vltPXS

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) June 8, 2020