नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को कहा कि अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्‍ट बनें, जो मेड इन इंडिया हों, मेड फॉर वर्ल्‍ड हों. पीएम ने उद्योग संगठन सीआईआई के वार्षिक सत्र को संबोधित करते कहा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा मजबूत होकर दुनिया को अंगीकार करेंगे. आत्मनिर्भर भारत विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था के साथ पूरी तरह एकीकृत भी होगा और सपोर्टिव भी होगा.

पीएम ने कहा, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें इरादा, समावेशन, निवेश, आधारभूत और नवीकरण (Intent, Inclusion, Investment, Infrastructure और Innovation. Innovation) बहुत ज़रूरी हैं. पीएम ने कहा कि, हाल में जो बोल्‍ड फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जा सकते हैं? हमें तमाम सेक्टर्स में उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए अपने टार्गेट तय करने ही होंगे.

The country now needs to manufacture products which are ‘Made in India’ but are ‘Made for the World’: Prime Minister Modi pic.twitter.com/xeoETSxiUF

मोदी ने कहा, दुनिया एक विश्‍वशनीय और भरोसेमंद पार्टनर को देख रही है. भारत में क्षमता है, शक्ति है, योग्‍यता है. आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो विश्‍वास बढ़ा हुआ है, उसका आप सभी को, भारत के उद्योग को पूरा फायदा उठाना चाहिए.

#WATCH World is looking for a trusted, reliable partner. In India, we have potential, strength & ability. Today, all of you, including all the industries must benefit from the trust that has developed for India all over the world: PM pic.twitter.com/aCIU63DI8D

— ANI (@ANI) June 2, 2020