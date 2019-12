नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा है कि उन्हें मामले से हटा दिया गया है. धवन ने मंगलवार सुबह एक फेसबुक पोस्ट में इसका ऐलान किया है. धवन ने कहा, मुझे पता नहीं, उनकी मजबूरियां बता नहीं है, लेकिन उन्‍होंने मुझे कन्‍फर्म कर दिया है कि मैं हटाया गया था. अब वे कह रहे हैं कि मैं बीमार था और उपलब्‍ध नहीं था, यह एक झूठ हैं.

सीनियर वकील धवन ने लिखा, “जमीयत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने अभी-अभी मुझे बाबरी मामले से हटा दिया है. हमने इस कदम को स्वीकारते हुए तत्काल उन्हें औपचारिक पत्र भेज दिया है. अब मामले की समीक्षा में मैं शामिल नहीं हूं.”

धवन ने मामले से हटाए जाने के कारण का जिक्र करते हुए कहा, “मुझे सूचित किया गया कि जनाब मदनी ने यह संकेत दिया है कि मुझे मामले से इसलिए हटाया गया, क्योंकि मैं बीमार हूं.”

Advocate Rajeev Dhawan (who appeared for Sunni Waqf Board & other Muslim parties in Ayodhya case) on being sacked from Ayodhya case: I don’t know what were their compulsions but they confirmed to me it was a sacking. Now they are saying that I was sick & unavailable, it is a lie. https://t.co/WzldL8xduw pic.twitter.com/lLltOLmbQ5

— ANI (@ANI) December 3, 2019