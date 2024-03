Paytm को बड़ी राहत, NPCI से यूपीआई चलाने के लिए मिली हरी झंडी, इन बैंकों से मिलाया हाथ

Paytm Ban Update: फिनटेक कंपनी पेटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है. एनपीसीआई ने भुगतान मंच पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को मल्टी-बैंक मॉडल के तहत यूपीआई में थर्ड पार्टी अप्लीकेशन प्रोवाइडर (Third-Party Application Provider) के तौर पर भाग लेने की मंजूरी दी है.

एनपीसीआई ने बयान में कहा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक पेटीएम के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता (पीएसपी) बैंकों के रूप में काम करेंगे.

यस बैंक वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) से जुड़े मौजूदा एवं नए यूपीआई कारोबारियों के लिए व्यापारी अधिग्रहण बैंक के रूप में भी काम करेगा. एनपीसीआई ने कहा कि ‘@पेटीएम’ हैंडल को यस बैंक पर दोबारा प्रेषित किया जाएगा.

भुगतान प्रणालियों का संचालन करने वाले एनपीसीआई ने कहा, ‘यह इंतजाम पेटीएम के मौजूदा उपयोगकर्ताओं और कारोबारियों को यूपीआई लेनदेन और स्वतःभुगतान (ऑटोपे) की सहमति को निर्बाध ढंग से जारी रखने में सक्षम बनाएगा.’

NPCI grants approval to One97 Communications Limited (OCL) to participate in UPI as a Third-Party Application Provider (TPAP) under multi-bank model.@dilipasbe

— NPCI (@NPCI_NPCI) March 14, 2024