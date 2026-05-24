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Nri Withdraw 2 Billion Dollar From Indian Bank Deposits Rbi Data News

ईरान-अमेरिका जंग से क्यों टेंशन में आए NRI? भारतीय बैंकों से निकाले करीब 2 अरब डॉलर, जानें वजह

मार्च महीने में NRI खातों से करीब 2 अरब डॉलर निकाले गए. RBI के आंकड़ों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण विदेशी भारतीयों की बैंक जमा में कमी दर्ज की गई है.

भारतीय बैंकों में जमा NRI पैसों को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अपने बैंक खातों से करीब 2 अरब डॉलर की निकासी की. ये गिरावट ऐसे समय में देखने को मिली जब ईरान और अमेरिका में तनाव और ईरान से जुड़ी भू-राजनीतिक स्थिति लगातार चर्चा में थी.

RBI डेटा के अनुसार मार्च के अंत तक भारतीय बैंकों में कुल NRI जमा घटकर 165.65 अरब डॉलर रह गई, जबकि एक महीने पहले ये आंकड़ा 167.58 अरब डॉलर था. यानी सिर्फ एक महीने में लगभग 2 अरब डॉलर की कमी दर्ज हुई. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ती अनिश्चितता है.

आने वाले समय में बढ़ सकता है प्रभाव

खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और वहां की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर NRI जमा पर असर डालती है. अगर क्षेत्रीय संघर्ष लंबा चलता है, तो इसका प्रभाव आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा निकासी Non-Resident External Rupee Account (NRE) और Non-Resident Ordinary (NRO) खातों से हुई है.

ये खाते आमतौर पर खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में काम कर रहे भारतीयों की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं. वहीं, Foreign Currency Non-Resident यानी FCNR खातों में स्थिति लगभग स्थिर बनी रही. RBI आंकड़ों के मुताबिक, NRE खातों में जमा राशि घटकर 98.56 अरब डॉलर रह गई, जबकि NRO खातों का आंकड़ा भी कम होकर 33.33 अरब डॉलर तक पहुंच गया. हालांकि, FCNR खातों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया.

2 अरब डॉलर निकाले गए

एक्सपर्ट्स का कहना है कि FCNR खाते आमतौर पर अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में बसे भारतीयों की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उन पर भारतीय बैंकों में जमा NRI पैसों को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अपने बैंक खातों से करीब 2 अरब डॉलर की निकासी की. ये गिरावट ऐसे समय में देखने को मिली जब पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान से जुड़ी भू-राजनीतिक स्थिति लगातार चर्चा में थी.

RBI डेटा के अनुसार मार्च के आखिर तक भारतीय बैंकों में कुल NRI जमा घटकर 165.65 अरब डॉलर रह गई, जबकि एक महीने पहले ये आंकड़ा 167.58 अरब डॉलर था. यानी केवल एक महीने में लगभग 2 अरब डॉलर की कमी दर्ज हुई. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ती अनिश्चितता है. खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और वहां की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर NRI जमा पर असर डालती है. अगर क्षेत्रीय संघर्ष लंबा चलता है, तो इसका प्रभाव आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है.

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