‘भारत सहनशीलता को न समझें कमजोरी...' ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले NSA अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले इंटरव्यू में डोभाल ने कहा,”हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंपों को नष्ट करना तय किया था, खासकर उन कैंपों को जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे.भारत की सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए.”
NSA अजीत डोभाल ने यह बात डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ में कही है. बीते साल 6 और 7 मई की दरमियानी रात ये ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन 88 घंटे चला था. इसका मकसद खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार दुश्मन के कैंप तबाह करना था. अजीत डोभाल ने कहा, “हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंप तबाह करना तय किया था, खास तौर पर उन कैंपों को, जो पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे.”
बीते साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में आतंकियों ने सैलानियों से धर्म पूछकर गोली मार दी थी. इस आतंकी हमले में 15 सैलानियों की मौत हो गई. इसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था.
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6 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था.भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और PoK में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था.इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति हो गई थी. आखिरकार 10 मई को दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों (DGMO) के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी.
सेना ने 7 मई 2025 की सुबह बताया था कि पाकिस्तान और PoK में 9 टारगेट पहचाने गए थे. इन्हें हमने तबाह कर दिया. लॉन्चपैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए. सेना ने बताया कि PoK में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशान बनाया गया. सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी. मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप. यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी. कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप. पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे.
डिस्कवरी ने एक बयान में बताया कि दो हिस्सों वाली यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े फैसलों और घटनाओं को सामने लाएगी. इसमें भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को शामिल किया गया है. सीरीज में उन लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव भी बताए जाएंगे, जिन्होंने भारत की प्रतिक्रिया की निगरानी की थी. ‘डिक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर’ का प्रीमियर शनिवार (15 अगस्त) रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल और स्ट्रीमिंग सर्विस discovery+ पर होगा.
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