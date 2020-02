Delhi violence: राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में पिछले तीन दिन से सीएए के समर्थक और विरोधियों के बीच हुए हिंसा में सुलग रही उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली के हिंसाग्रस्त इलाकों का पिछले 24 घंटे से कम समय में दो बार दौरा करने वाले एनएसए अजित डोभाल बुधवार को देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं.

बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में तीन दिन पहले शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा में अब तक कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं. जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, चांद बाग, शिव विहार मुख्य रूप से दंगों से प्रभावित हुए हैं.

Delhi: National Security Advisor (NSA) Ajit Doval, after visiting sensitive areas of #NorthEastDelhi, has reached Home Ministry to meet Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/TYjUJfZRxn

— ANI (@ANI) February 26, 2020