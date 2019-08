जम्मू: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद प्रभावित दक्षिण कश्मीर का बुधवार को तूफानी दौरान किया और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है. स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों से बात करते डोभाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उनके साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह भी थे.

डोभाल ने शोपियां जिले में लोगों से कहा, ”सबकुछ ठीक हो जाएगा. आपकी रक्षा और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है.” राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लोगों से कहा, आपके और उनके बच्चे यहीं रहेंगे. वे विश्व में अपना नाम करेंगे.

डोभाल बंद दुकानों के बाहर एक पगडंडी पर खाना खाते और स्थानीय लोगों से बात करते दिखे. उन्होंने सुरक्षा मुद्दे और अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के फैसले पर लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया.

#WATCH Jammu and Kashmir: National Security Advisor Ajit Doval interacts with locals in Shopian, has lunch with them. pic.twitter.com/zPBNW1ZX9k

— ANI (@ANI) August 7, 2019