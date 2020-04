नई दिल्‍ली: देश में विभिन्‍न जगहों पर कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे स्‍वास्‍थ्‍यकर्मचारियों के साथ मारपीट, हमले और बदसूलके के वाकये सामने आए हैं. इसी को लेकर ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने चेतावनी दी है कि राज्‍य में अगर कोई व्‍यक्‍ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नेशनल सेक्‍युरिटी एक्‍ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. Also Read - कोरोना से छिड़ी जंग में रिषभ पंत ने क्रिकेट की भाषा में लोगों को समझाया, दिल्ली पुलिस ने जारी किया VIDEO

ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा, उनके (स्वास्थ्यकर्मियों के) खिलाफ कोई भी कृत्य राज्य के खिलाफ किया जाने वाला कार्य है. यदि कोई भी किसी ऐसे कार्य में लिप्त होता है, जो उनके काम में खलल डालेगा या बेइज्जती करेगा, तो उनके खिलाफ बहुत कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान शामिल हैं.

स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, कोविड-19 से निपटते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देगी ओडिशा सरकार.

Any act against them (health personnel) is an act against the state. In case anyone indulges in any act that will disturb or dishonor their work,very strict criminal action will be taken against them including invoking provisions of National Security Act: Odisha CM Naveen Patnaik pic.twitter.com/hLluvzkCBE

