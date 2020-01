नई दिल्लीः रविवार को जेएनयू में हुए हिंसात्मक घटना का मामला बढ़ता जा रहा है. देश भर के छात्र जेएनयू छात्रों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उधर जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने सोमवार को सभी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि विश्वविद्यालय की शीर्ष प्राथमिकता छात्रों के अकादमिक हितों की रक्षा करना है.

छात्र लगातार पुलिस प्रशासन की मंशा और रविवार की रात लापरवाही पर सवाल उठा रहे है. इस घटना के विरोध में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि वह आज सोमवार को दोपहर दो बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नार्थ कैंपस के आर्ट्स फैकलिटी में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा.

National Students’ Union of India(NSUI) to protest at Arts Faculty, North Campus in Delhi University at 2 pm today, against yesterday’s #JNUViolence pic.twitter.com/DdVdINCgNL

जेएनयू कैंपस में हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी के साबरमती हॉस्टल के वार्डन आर. मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मीणा ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा कि मैंने हॉस्टल की सुरक्षा के लिए बहुत से कारगर कदम उठाने चाहे लेकिन मैं हॉस्टल कैंपस में शांति बनाए रखने में पूरी तरफ से नाकामयाब रहा.

R. Meena, senior warden of Sabarmati Hostel of Jawaharlal Nehru University (JNU) has resigned stating, ‘we tried but could not provide security to hostel.’ #JNUViolence pic.twitter.com/9K68Fe1LIX

