NEET पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन- नौकरी से हटाए गए NTA के 47 अधिकारी

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह कार्रवाई NTA में चल रहे व्यापक सुधार का हिस्सा है. सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी में है.
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