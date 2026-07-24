NEET पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन- नौकरी से हटाए गए NTA के 47 अधिकारी

NEET पेपर लीक मामले में विवाद बढ़ने के बाद NTA में 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है. कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की तैयारी है.

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कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. (Photo from IANS)

NTA के 47 अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है

कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी होगी

यह कार्रवाई परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार के लिए की गई

नीट पेपर लीक विवाद के बाद NTA में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह कार्रवाई NTA में चल रहे व्यापक सुधार का हिस्सा है. सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी में है.