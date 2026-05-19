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संसदीय कमेटी के सामने पेश होंगे NTA चीफ प्रदीप कुमार जोशी... नीट पेपर लीक के बीच इन मुद्दों पर हो सकती है बात
NTA chief summoned by Parliamentary Committee: नीट पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने के बाद संसदीय कमेटी ने NTA चीफ प्रदीप कुमार जोशी और शिक्षा मंत्रालयों के अधिकारी को तलब किया है. इस बैठक में नीट पेपर लीक और राधाकृष्ण कमेटी के सिफारिशों को लागू करने की समीक्षा होने की संभावना है.
NTA Chief Parliamentary Committee: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG पेपर लीक की घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है. छात्रों के आक्रोश के बीच अब यह मामला देश की संसद तक पहुंच चुका है. इस बीच संसदीय कमेटी ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है. NTA के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी 21 मई के दिन कमेटी के सामने मौजूद होंगे.
संसदीय कमेटी के सामने पेश होंगे NTA चीफ
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अध्यक्ष, पूर्व IAS प्रदीप कुमार जोशी और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया है. रिपोर्ट की मानें तो, कमेटी परीक्षा संचालन में हुई इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक पर बातचीत होगी. वहीं, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों से जुड़े इस संसदीय स्थायी समिति का नेतृत्व वरिष्ठ राजनेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं. इस कमेटी में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के सांसद शामिल हैं, जो परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर पूरी निष्पक्षता से सवाल उठाएंगे.
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संसदीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ पेपर लीक के कारणों की पहचान करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को जड़ से खत्म करना है. समिति के सामने एनटीए की व्यवस्था सुधारने के लिए गठित ‘के राधाकृष्णन कमेटी’ की सिफारिशों को लागू करने की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही, 3 मई को आयोजित परीक्षा के लीक होने और फिर 7 मई को उसे रद्द किए जाने पर भी तीखी बहस होने की संभावना है.
अगले साल से पूरी तरह ऑनलाइन होंगे NEET एग्जाम
पेपर लीक माफिया और परीक्षा में होने वाली जालसाजी पर आखिरी चोट करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि अगले साल से नीट की परीक्षा पारंपरिक पेन-पेपर मोड के बजाय पूरी तरह कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) यानी ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी.
21 जून को री-एग्जाम
पेपर लीक कांड की मार झेलने वाले लाखों पीड़ित छात्रों के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने नई परीक्षा की तारीख का ऐलान भी कर दिया है. नीट-यूजी परीक्षा को अब आगामी 21 जून को दोबारा आयोजित किया जाएगा. सरकार का पूरा ध्यान अब इस बात पर केंद्रित है कि दोबारा होने वाली इस परीक्षा में कोई भी चूक न हो पाए.
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