NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड कब जारी होगा? NTA ने जारी किया टाइम और डेट, एस्पिरेंट कर लें नोट

NTA, NEET UG 2026 के एडमिट कार्ड को 27 अप्रैल के दिन सुबह 10 बजे neet.nta.nic.in पर जारी करेगी. बता दें कि नीट यूजी एग्जाम 3 मई को होना है.

Published date india.com Published: April 26, 2026 3:35 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
NTA NEET UG 2026 Admit Card release date and time Download process
कल कितने बजे जारी होगा नीट एडमिट कार्ड?

NEET UG 2026 Admit Card release date: नीट की तैयारी कर रहें स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट एग्जाम की एडमिट रिलीज करने की घोषणा की है. सूचना के अनुसार,27 अप्रैल को सुबह 10 बजे नीट नीट यूजी की एडमिट कार्ड जारी की जाएगी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

कल सुबह जारी होगा एडमिट कार्ड

NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पुष्टि की है कि NEET UG 2026 के हॉल टिकट सोमवार, 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे रिलीज किए जाएंगे. पहले यह 26 अप्रैल को आना थे, लेकिन अब छात्र कल से इसे डाउनलोड कर पाएंगे.

 NEET एग्जाम हॉल टिकट ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, रजिस्टर्ड उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. साइट पर जाने के बाद एस्पिरेंट को अपना एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट फिल करना होगा. कैप्चा फिल कर सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.

एग्जाम डेट और शिफ्ट की टाइमिंग

NEET UG की परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही शिफ्ट में होगी, जो भारत के 552 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी.

ID प्रूफ ले जाना अनिवार्य

एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक सरकारी मान्यता प्राप्त फोटो आईडी प्रूफ जैसे- आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी ले जाना जरूरी है. बिना वैलिड आईडी के आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

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एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम

नीट की परीक्षा पेन-पेपर मोड OMR शीट पर होगी, जिसमें कुल 180 सवाल होंगे. हर सही जवाब पर 4 अंक मिलेंगे, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

एग्जाम हॉल से पहले ना करें साइन

NTA के सख्त निर्देश हैं कि एडमिट कार्ड पर घर से साइन करके न ले जाएं. आपको एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर केवल एग्जाम सेंटर पर इनविजिलेटर (Invigilator) की मौजूदगी में उनके कहने पर ही करने होंगे.

इन चीजों पर सख्त पाबंदी

एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, पेंसिल बॉक्स या किसी भी तरह का खाने का सामान ले जाने की मनाही है. नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

एग्जाम से पहले पूरी करें तैयारी

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए सभी निर्देशों और अपने परीक्षा केंद्र के पते को ध्यान से पढ़ें, एग्जाम वाले दिन समय से कम से कम एक घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें. ताकि 5-10 मिनट लेट की वजह से परीक्षा मिस करना ना पड़े.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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