Ballistic Missile Launched: भारत की परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत (INS Arihant ballistic Missile) ने शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया. रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी. मंत्रालय ने कहा कि हथियार प्रणाली ने सभी परिचालन और तकनीकी मानक को पूरा किया. यह प्रक्षेपण भारत की सामरिक क्षमताओं को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.Also Read - नार्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, इधर साउथ कोरिया में यूएसएस रोनाल्ड रीगन मौजूद

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘INS अरिहंत द्वारा एसएलबीएम (पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण) का 14 अक्टूबर को सफल प्रक्षेपण किया गया. मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया.’ Also Read - परमाणु क्षमता से लैस 4000 KM मारक क्षमता वाली अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण

भारत की परमाणु शक्ति संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन) कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है. INS अरिहंत एसएसबीएन परियोजना के तहत पहला पोत थी जिसके बाद कथित रूप से एक और पोत आईएनएस अरिघाट आया था. Also Read - Pralay बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण, 500 KM तक सटीक निशाना साधा

Submarine Launched Ballistic Missile by nuclear submarine INS Arihant successful. The missile was today tested to a predetermined range & it impacted the target area in the Bay of Bengal with high accuracy, validating all operational and technological parameters: Defence Ministry pic.twitter.com/rleg4Q4ehJ

