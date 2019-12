गुवाहाटी: असम में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ जम कर प्रदर्शन हो रहे हैं. इस प्रदर्शन में नग्न अवस्था में विरोधी नारे लगाने से लेकर तलवार लेकर सड़कों पर उतरना शामिल है. सीएबी के विरोध में लोगों का गुस्सा आसमान चढ़ गया है. लोगों ने मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के चबुआ स्थित निवास और गुवाहाटी में वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा के घर के बाहर सीएबी विरोधी पोस्टर चिपकाए और हंगामा किया. ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) ने अपने मुख्यालय से मशाल जलाकर जुलुस निकाला और गुवाहाटी की सड़कों पर प्रदर्शन किया.

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ 16 संगठनों का मंगलवार को असम बंद का आह्वान

आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने जुलूस का नेतृत्व करते हुए कहा कि राज्य विधेयक को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा. उत्तर पूर्व के मूल निवासियों का कहना है कि बाहर से आकर नागरिकता लेने वाले लोगों से उनकी पहचान और आजीविका को खतरा है. आसू और अन्य संगठन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं.

Assam: All Assam Students’ Union (AASU) holds a torch rally in Guwahati to protest against the Citizenship Amendment Bill (CAB). The Bill is in Lok Sabha’s ‘List of Business’ for tomorrow. pic.twitter.com/a0XkVgaQrg

