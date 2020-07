नई दिल्‍ली: देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और मौतों के आंकड़ों के बीच केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि अगर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर मृत्यु दर को देखें तो यह भारत में 20.4 है. यह भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है. यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्‍फ्रेंस मंगलवार को कही है. Also Read - दिल्‍ली-एनसीआर में तेज हवा और गरज के साथ बारिश, कई राज्‍यों में बारिश की चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी भूषण ने कहा, भारत में आज भी 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या 837 है, जो विश्व के बड़े देशों की तुलना में काफी कम है, कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 12 या 13 गुना मामले हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, वर्तमान में हम भारत में हम प्रति दिन प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 180 टेस्ट कर रहे हैं.

