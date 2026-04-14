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Number Of Lok Sabha Seats May Increases From 545 To 850 With Delimitation And Women Reservation Bill

लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार, गुरुवार को पेश होगा बिल, जानें किन्हें मिलेगा फायदा

संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 815 से ज्यादा नहीं होगी. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैक्सिमम 35 सदस्य हो सकेंगे.

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है.

केंद्र सरकार भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में बड़े बदलाव करने जा रही है. संविधान के 131 संशोधन विधेयक 2026 के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन, निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को जल्द लागू किया जाएगा. इस संशोधन बिल के तहत लोकसभा की सीटें 545 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है. इसके लिए लोकसभा में गुरुवार को बिल पेश होने वाला है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रस्ताव सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है. जनसंख्या की संवैधानिक परिभाषा बदलने, परिसीमन पर लगी पुरानी रोक हटाने और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी नए ढांचे को लागू करने का व्यापक प्रयास है.

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लोकसभा सीटें 850 करने की तैयारी

विधेयक का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे असरदार प्रावधान लोकसभा की सदस्य संख्या में इजाफा करना है. संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 815 से ज्यादा नहीं होगी. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैक्सिमम 35 सदस्य हो सकेंगे. इस तरह कुल संख्या 850 हो जाएगी. सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए.

परिसीमन बिल

विधेयक का दूसरा अहम हिस्सा परिसीमन की प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करना है. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में मौजूद उस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है. इसके कारण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक सीटों का नया पुनर्समायोजन नहीं किया जा सकता था. ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार नई जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खोलना चाहती है. परिसीमन विधेयक, 2026 के तहत केंद्र सरकार एक नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी.

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है. सरकार ने 2023 में संसद के स्पेशल सेशन के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था. उसी दौरान इस बिल को आधिकारिक रूप से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कहा गया था. इस बिल के कानून बनने के बाद महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी 273 हो जाएगी. इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है. अब बिल में हुए संशोधनों पर चर्चा के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है.

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2023 में पास हुआ था महिला आरक्षण बिल

2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था. इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है. अब इस बिल पर चर्चा के लिए संसद का सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा. 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े अहम बिल पर चर्चा की जाएगी. बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला फेज- 31 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक तय था. बाद में इसे बढ़ाया गया है.

इस बिल में क्या है?

प्रस्ताव के मुताबिक, 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा, जिसमें SC और ST वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा मिलेगा. OBC महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है. इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे.

किस राज्य में बढ़ेंगी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ेंगी. 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी.

महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी. यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी.

बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है. यहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है.

मध्य प्रदेश में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं. तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी.

झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है.

कब उठा था पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा?

1931 में पहली बार महिला आरक्षण का मुद्दा उठा था. तब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी. हालांकि, प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था. बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने के बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया था. 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया. 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है.

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