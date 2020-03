नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे देश में लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं होने को जिम्‍मेदार बताया है. बता देंं क‍ि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल 1251 मामले हो गए हैं, जबकि इनकी मौत का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया है. Also Read - दक्षिण एशिया में कोरोना फैलाने में सबसे बड़े वाहक हो सकते हैं तब्लीगी जमात के प्रचारक

स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के संक्रमण के 227 नए मामलों की पुष्टि होने और तीन मरीजों की मौत होने की जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं होने के कारण मामले बढ़ रहे हैं. इनके साथ ही संक्रमण के खतरे वाले इलाके (हॉटस्पॉट) भी बढ़ रहे हैं. Also Read - बड़ा डर! 'कोरोना वायरस संक्रमण अगर पहाड़ों में पहुंचा तो संभालना मुश्किल होगा'

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल 1251 मामले हो गए हैं, जबकि इनकी मौत का आंकड़ा 32 तक पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है. Also Read - Coronavirus: EMI भुगतान के SMS से कर्जदारों में तीन महीने की मोहलत को लेकर भ्रम

#WATCH Live from Delhi – Ministry of Health & Family Welfare briefing on #COVID19 situation. (31st March) https://t.co/Vv47mcooBP

— ANI (@ANI) March 31, 2020