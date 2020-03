नयी दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के 14 नए मामले सामने आने के बाद इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 14 नए मामलों में से 9 मामले महाराष्ट्र से जबकि एक-एक मामला दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सामने आया है. वहीं एक विदेशी नागरिक भी इससे संक्रमित पाया गया है. उधर, भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

States/Union Territories helpline numbers for #COVID19 released by Government of India. pic.twitter.com/nGp96sTgFV

— ANI (@ANI) March 12, 2020