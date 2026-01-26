By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
एकतरफा प्यार में पागल हुई वसुंधरा, बच्चों के साथ रची खतरनाक साजिश, जानें कैसे हुआ खुलासा
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एकतरफा प्यार में पागल महिला ने डॉक्टर की पत्नी को HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया. इस खबर में जानिए कैसे इस सनसनीखेज मामले का सच सामने आया?
आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो किसी थ्रिलर मूवी की कहानी जैसा लगता है लेकिन यह सच में हुआ है. यहां एक महिला ने अपने अधूरे प्यार का बदला लेने के लिए डॉक्टर की पत्नी की जिंदगी खराब करने की साजिश रची. प्लान इतना खतरनाक था कि पहली नजर में किसी को भी आरोपी पर शक नहीं हो सकता था. आरोपी ने दोस्ती की आड़ में मदद का नाटक करते हुए ऐसा अपराध किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया.
डॉक्टर से एकतरफा प्यार और बदले की आग
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता डॉ. श्रावणी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनके पति डॉ. करुणाकर भी उसी कॉलेज में डॉक्टर हैं. आरोपी महिला वसुंधरा पहले डॉ. करुणाकर के संपर्क में थी और धीरे-धीरे उसे प्यार हो गया. वह मेडिकल कॉलेज में नर्स के रूप में काम करती थी और डॉ. करुणाकर से शादी करना चाहती थी. लेकिन जब करुणाकर की शादी श्रावणी से हो गई, तो वसुंधरा को जलन हुई और उसके मन में गुस्सा भर गया. यही गुस्सा आगे चलकर बदले की भावना में बदल गया. उसने तय किया कि वह श्रावणी को ऐसी सजा देगी, जो वो पूरी जिंदगी याद रखे.
एक्सीडेंट की साजिश रच जहरीला इंजेक्शन लगाया
9 जनवरी को जब डॉ. श्रावणी स्कूटी से घर लौट रही थीं. तभी केसी नहर के पास उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी गई. हादसे के तुरंत बाद वसुंधरा अपनी दोस्त ज्योति और बच्चों के साथ वहां पहुंची और मदद का दिखावा करने लगी. घायल श्रावणी को ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने का बहाना बनाया. इसी दौरान, वसुंधरा ने मौका देखकर उनके गले में HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया. हालांकि श्रावणी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन कर पूरी बात बता दी, जिससे हालात को पहले ही सुधार लिया गया.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और तकनीकी सबूतों के आधार पर पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि वसुंधरा ने सरकारी अस्पताल के संपर्कों से HIV संक्रमित खून लिया था. पुलिस ने वसुंधरा, उसकी दोस्त ज्योति और उसके दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. फिलहाल, पीड़िता का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और पुलिस मामले की हर कड़ी को गंभीरता से जांच रही है.
