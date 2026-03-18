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Oberoi Rajgarh Palace Panna In Time Magzine World Greatest Places 2026 List Know About It

Time की लिस्ट में शामिल हुआ भारत का ये रॉयल पैलेस, जानें क्यों ये इमारत बनी दुनिया की पसंद

TIME मैगजीन ने ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 की लिस्ट में शामिल किया है. आइये जानते हैं इसके बारे में...

TIME World’s Greatest Places 2026 list: भारत के शाही गौरव और वास्तुकला की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. मध्य भारत के पन्ना में स्थित 350 साल पुराने बुंदेला राजवंश के इतिहास को समेटे द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस ने एक नया कीर्तिमान रचा है. टाइम (TIME) मैगजीन ने ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 (World’s Greatest Places of 2026) की लिस्ट में शामिल किया है. विंध्याचल की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा यह महल अपनी भव्यता, इतिहास और आधुनिक सुविधाओं के अनूठे संगम के लिए दुनिया की पसंद बन गया है. आइये जानते हैं ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस के बारे में…

350 साल पुराना इतिहास

पन्ना के मणियागढ़ पहाड़ियों पर स्थित यह महल महाराजा हिंदू पाट द्वारा बनवाया गया था. बुंदेला वास्तुकला का यह शानदार नमूना करीब साढ़े तीन सौ साल पुराना है, जिसे अब बेहद खूबसूरती से रीस्टोर (Restore) किया गया है. नवंबर 2025 में पब्लिक के लिए ओपन के बाद से ही यह अपनी ऐतिहासिक नक्काशी और शाही एहसास के कारण दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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पन्ना टाइगर रिजर्व और खजुराहो के करीब

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 76 एकड़ में फैले इस एस्टेट से विंध्याचल पर्वतमाला और पलाश के जंगलों का अद्भुत नजारा दिखता है. इस पैलेस की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है. झील के दूसरी तरफ पन्ना नेशनल पार्क स्थित है, जो बाघों (Bengal Tigers), तेंदुओं और भालुओं के लिए प्रसिद्ध है. इसके साथ ही, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यहां से मात्र 30 मिनट की दूरी पर हैं. प्रकृति और संस्कृति का ऐसा मेल बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, यही वजह है कि टाइम मैगजीन ने इसे दुनिया के श्रेष्ठ गंतव्यों में से एक माना है.

शाही मेहमाननवाजी का अनुभव

महल में कुल 65 कमरे और सुइट्स हैं, जिन्हें पुरानी भव्यता और आधुनिक सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यहां ठहरने वाले मेहमानों के लिए झील के किनारे इनफिनिटी पूल (Infinity Pool) और बोट के जरिए स्पा कॉम्प्लेक्स तक जाने की सुविधा दी गई है. खान-पान में क्षेत्रीय बुंदेली स्वाद के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का तड़का लगाया जाता है. शाम के समय होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और इतिहास की कहानियां इस अनुभव को और भी यादगार बना देती हैं.

सौर ऊर्जा का उपयोग

सिर्फ विलासिता ही नहीं, बल्कि यह पैलेस पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक है. इस एस्टेट में सोलर पावर का उपयोग किया जाता है. यहां अपनी जरूरत की सब्जियां और जड़ी-बूटियां खुद उगाई जाती हैं. वहीं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इन-हाउस वाटर बॉटलिंग सिस्टम लगाया गया है. इतिहास को सहेजने के साथ-साथ भविष्य को सुरक्षित रखने की इसी सोच ने इसे दुनिया का पसंदीदा बनाया है.

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