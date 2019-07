Obscene video at Delhi Metro station: दिल्ली मेट्रो के भीतर एक लड़का और लड़की के आपत्तिजनक हालत में होने का एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो को किसी ने पोर्न साइट पर डाल दिया है. मेट्रो के कंट्रोल रूम के लाइव फीड से ये वीडियो लीक हुआ है. अब बवाल मचने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है. दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर लोगों से मेट्रो और मेट्रो स्टेशन परिसर में इस तरह की हरकतों से बचने की अपील की है.

रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो के कंट्रोल रूम से 18 जुलाई को दोपहर 2.22 बजे किसी ने लाइव फीड अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. ऐसे में यहां यही सवाल उठ रहा है कि ऐसा मेट्रो के किसी कर्मचारी ने ही किया होगा, क्योंकि लाइव फीड तक केवल उनकी ही पहुंच होती है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) ने इस घटना की पुष्टि करते हुए लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाने से बचने को कहा है. इसको लेकर आजादपुर थाने में अज्ञात जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने जोड़े की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच इस घटना का वीडियो पोर्न साइटों पर वायरल हो गया है.

Boy and Girl was in compromising Position In Delhi Metro: डीएमआरसी के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. डीएमआरसी ने सभी जानकारी और घटना की फुटेज पुलिस को दे दी है. दिल्ली मेट्रो के लिए ऐसी यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई बार मेट्रो ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों के भीतर लड़के-लड़कियों के आपत्तिजनक हालत में होने के वीडियो सामने आए हैं.