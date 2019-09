भुवनेश्वर: ओडिशा के संबलपुर में यातायात नियमों का सात बार उल्लंघन करने पर नगालैंड में पंजीकृत एक ट्रक पर 6.53 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया. सूत्रों ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने से पहले 10 अगस्त को यह जुर्माना लगाया गया. जबकि संशोधित अधिनियम 1 सितंबर से लागू हुआ. यह मामला शनिवार को ही सामने आया.

Odisha: A truck owner from Nagaland was fined and issued challan of Rs 6,53,100 in Sambalpur, on August 10 for not paying taxes from July 2014 to September 2019, for not having permit, and for other offences. pic.twitter.com/sQ6dN2CwRp

— ANI (@ANI) September 14, 2019