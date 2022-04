Odisha, Balasore: मध्‍य प्रदेश के सीधे में पुलिस थाने में पत्रकारों को अर्धनग्‍न करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि ओडिशा में भी एक मीडियाकर्मी ( journalist Loknath Dale) पर पुलिसिया बर्बरता का मामला सामने आया है. ओडिशा (Odisha) के एक पत्रकार लोकनाथ दलाई (Loknath Dalei ) को पुलिस के भ्रष्‍टाचार के खिलाफ खबर लिखने का खमियाजा भुगतना पड़ा है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एक पत्रकार लोकनाथ दलाई को पुलिस द्वारा बालासोर ( Balasore) जिले के नीलगिरि पुलिस स्‍टेशन क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बारे में समाचार प्रकाशित करने के बाद उसे अस्पताल के फर्श लिटाकर एक पैर जंजीर से बंधा हुआ देखा गया.Also Read - MP: सीधी में थाने में पत्रकारों के कपड़े उतरवाने का मामला, SHO और सब-इंस्‍पेक्‍टर लाइनअटैच, दी ये सफाई

यह मामला सामने आने के बाद ओडिशा पुलिस के डीजीपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, राज्‍य मानवाधिकार आयोग ने मामले स्‍वत: संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है. ओडिशा मानवाधिकार आयोग (OHRC) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. ओएचआरसी ने आईजी ईस्टर्न रेंज को बालासोर के मामले में 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. Also Read - नए जीवन की आहट : ओडिशा में अंडे देने के लिए पहुंचे लाखों ओलिव रिडले कछुए, तस्वीरें देख मोहित हो जाएंगे आप

Dalei claims that he was asked to come to Police Station where his mobile was snatched away & he was thrashed by inspector-in-charge Draupadi Das. He further claims that when he fell unconscious due to thrashing, he was hospitalised & his leg was cuffed to his bed by a Policeman.

— ANI (@ANI) April 8, 2022